25.03.2025 17:44 Feuer in Einfamilienhaus: Kind bei Löscharbeiten verletzt

In Bernburg kam es am Montag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die Flammen griffen auf ein Nachbargebäude über. Ein Kind wurde dabei verletzt.

Von Robert Lilge

Bernburg - Am gestrigen Montag brannte ein Einfamilienhaus in Bernburg (Landkreis Salzlandkreis), bei dem ein Kind verletzt wurde. Das Feuer brach in einem Nebengebäude aus und konnte schnell gelöscht werden. © Freiwillige Feuerwehr Bernburg Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen gegen 14.53 Uhr starken Rauch auf dem Grundstück in der Straße Am Stadtbad entdeckt und riefen den Notruf. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen sie als Ersthelfer mit Evakuierungs- und Löscharbeiten. Kurz darauf übernahmen die angerückten Kameraden die Arbeit und ließen die Ersthelfer untersuchen. Diese blieben bei ihrem couragierten Einsatz vom Rauch und den Flammen unversehrt. Feuerwehreinsätze Feuerteufel hält Einsatzkräfte auf Trab: Polizei muss 30-Jährigen nach Brandserie gehen lassen Jedoch wurde das Kind der Eigentümer, welches auch bei den Löscharbeiten unterstützte, verletzt. Es kam mit einer Brandverletzung ins Krankenhaus. Noch während der Löscharbeiten griffen die Flammen auf das Nachbarhaus über, hieß es. Der Brand konnte allerdings schnell gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand das Feuer in einem Nebengebäude, so die Polizei. Weitere Untersuchungen sollen nun klären, wie es zu dem Brand kommen konnte. Der entstandene Schaden wird auf einen oberen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Bernburg