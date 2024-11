15.11.2024 09:12 Feuer in Einfamilienhaus: Vierköpfige Familie im Krankenhaus

In einem Einfamilienhaus in Gräfenroda (Ilm-Kreis) hat es am Donnerstagabend gebrannt. Eine vierköpfige Familie wurde verletzt.

Von Christian Rüdiger

Gräfenroda - In einem Einfamilienhaus in Gräfenroda (Ilm-Kreis) hat es am Donnerstagabend gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. © NEWS5 / Steffen Ittig Aus welchem Grund das Feuer im Wohnzimmer ausgebrochen war, ist bislang noch unklar. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand das Obergeschoss des Gebäudes in Vollbrand, wie Janett Grünke, Pressesprecherin der Feuerwehr Geratal, erklärte. Personen befanden sich bei Ankunft der Einsatzkräfte nicht mehr im Haus - dennoch erlitten vier Menschen eine leichte Rauchgasvergiftung. Feuerwehreinsätze Feueralarm in Döbeln! Autos vollständig ausgebrannt Die zwei Frauen im Alter von 56 und 38 Jahren sowie zwei Mädchen im Alter von neun und 15 Jahren wurden zunächst vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben nach handelt es sich bei den vier Personen um eine Familie. Die Polizei beziffert die Höhe des entstandenen Schadens auf rund 100.000 Euro. Das Haus ist nach dem Brand vorerst unbewohnbar. Neben der Polizei waren 34 Feuerwehrleute sowie drei Rettungsfahrzeuge und eine Notärztin vor Ort.

