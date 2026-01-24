Feuer in Einkaufszentrum: Großeinsatz der Feuerwehr, hoher Sachschaden

Filderstadt (Kreis Esslingen) - An einem Einkaufszentrum in Filderstadt ist ein Feuer ausgebrochen, das einen geschätzten Schaden von Hunderttausenden Euro verursacht hat.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zum Einkaufszentrum an der Plieninger Straße an. © 7aktuell.MEDIA/ Alexander Hald

Nähere Angaben zu der Höhe des Schadens lagen zunächst nicht vor. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher.

Das Feuer war am Freitagabend gegen 18.40 Uhr im Außenbereich des Einkaufszentrums an der Plieninger Straße ausgebrochen.

Dort seien gelagerte Waren aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten.

Es habe sich starker Rauch entwickelt, der ins Gebäude zog. Die Brandmeldeanlage löste laut Sprecher aus und die noch anwesenden Kunden verließen das Gebäude.