Feuer in Fachwerkhaus-Siedlung: Leblose Person aus Brandwohnung gerettet und reanimiert

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Am Freitagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Großbrand in einem Fachwerkhaus in der Solinger Hofanlage "Keusenhof" ausrücken. Eine Person wurde reanimiert.

Von Jonas Reihl

Solingen - Am frühen Freitagmorgen gegen 5 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Großbrand in einem Fachwerkhaus in der Solinger Hofanlage "Keusenhof" ausrücken. Eine Person musste reanimiert werden.

Gegen 5 Uhr am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Hofanlage "Keusenhof" in Solingen gerufen.
Gegen 5 Uhr am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Hofanlage "Keusenhof" in Solingen gerufen.  © Tim Oelbermann

Wie die Brandbekämpfer mitteilen, machte ein Bewohner die Einsatzkräfte kurz nach dem Eintreffen vor Ort darauf aufmerksam, dass sich noch eine Person in der Brandwohnung im Erdgeschoss aufhalten würde.

Unverzüglich leitete die Feuerwehr daher die Menschenrettung ein: Im Inneren des Fachwerkhaus konnte die vermisste Person schnell aufgefunden werden.

Zu diesem Zeitpunkt soll sie nach TAG24-Informationen allerdings keine Lebenszeichen von sich gegeben haben.

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Nach einer erfolgreichen Reanimation wurde sie schwer verletzt ins Klinikum Solingen gebracht, später dann in eine Spezialklinik nach Gelsenkirchen.

Ob nach wie vor Lebensgefahr besteht, ist noch unklar.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot über mehrere Stunden im Einsatz.
Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot über mehrere Stunden im Einsatz.  © Tim Oelbermann
Die Wohnung im Erdgeschoss brannte vollständig aus und ist nicht mehr bewohnbar.
Die Wohnung im Erdgeschoss brannte vollständig aus und ist nicht mehr bewohnbar.  © Tim Oelbermann

Trotz dichter Bebauung: Feuerwehr kann Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern

Parallel zur Menschenrettung starteten die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung. Zwei Trupps gingen dafür unter schwerem Atemschutz im Innen- sowie im Außenangriff gegen die Flammen vor. "Durch das koordinierte Vorgehen konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden", berichtet die Feuerwehr.

Trotz der dichten Bebauung in der Hofanlage konnte so ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Fachwerkhäuser verhindert werden. Auch das direkt an das Brandhaus angrenzende Gebäude musste lediglich mithilfe eines Lüfters entraucht werden, bevor die Bewohner wieder zurück durften.

Titelfoto: Tim Oelbermann

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