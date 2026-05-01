Feuer in Fachwerkhaus-Siedlung: Leblose Person aus Brandwohnung gerettet und reanimiert
Solingen - Am frühen Freitagmorgen gegen 5 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Großbrand in einem Fachwerkhaus in der Solinger Hofanlage "Keusenhof" ausrücken. Eine Person musste reanimiert werden.
Wie die Brandbekämpfer mitteilen, machte ein Bewohner die Einsatzkräfte kurz nach dem Eintreffen vor Ort darauf aufmerksam, dass sich noch eine Person in der Brandwohnung im Erdgeschoss aufhalten würde.
Unverzüglich leitete die Feuerwehr daher die Menschenrettung ein: Im Inneren des Fachwerkhaus konnte die vermisste Person schnell aufgefunden werden.
Zu diesem Zeitpunkt soll sie nach TAG24-Informationen allerdings keine Lebenszeichen von sich gegeben haben.
Nach einer erfolgreichen Reanimation wurde sie schwer verletzt ins Klinikum Solingen gebracht, später dann in eine Spezialklinik nach Gelsenkirchen.
Ob nach wie vor Lebensgefahr besteht, ist noch unklar.
Trotz dichter Bebauung: Feuerwehr kann Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern
Parallel zur Menschenrettung starteten die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung. Zwei Trupps gingen dafür unter schwerem Atemschutz im Innen- sowie im Außenangriff gegen die Flammen vor. "Durch das koordinierte Vorgehen konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden", berichtet die Feuerwehr.
Trotz der dichten Bebauung in der Hofanlage konnte so ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Fachwerkhäuser verhindert werden. Auch das direkt an das Brandhaus angrenzende Gebäude musste lediglich mithilfe eines Lüfters entraucht werden, bevor die Bewohner wieder zurück durften.
Titelfoto: Tim Oelbermann