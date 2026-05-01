Feuer in Fachwerkhaus-Siedlung: Leblose Person aus Brandwohnung gerettet und reanimiert

Solingen - Am frühen Freitagmorgen gegen 5 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Großbrand in einem Fachwerkhaus in der Solinger Hofanlage "Keusenhof" ausrücken. Eine Person musste reanimiert werden.

Gegen 5 Uhr am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Hofanlage "Keusenhof" in Solingen gerufen. © Tim Oelbermann

Wie die Brandbekämpfer mitteilen, machte ein Bewohner die Einsatzkräfte kurz nach dem Eintreffen vor Ort darauf aufmerksam, dass sich noch eine Person in der Brandwohnung im Erdgeschoss aufhalten würde.

Unverzüglich leitete die Feuerwehr daher die Menschenrettung ein: Im Inneren des Fachwerkhaus konnte die vermisste Person schnell aufgefunden werden.

Zu diesem Zeitpunkt soll sie nach TAG24-Informationen allerdings keine Lebenszeichen von sich gegeben haben.

Nach einer erfolgreichen Reanimation wurde sie schwer verletzt ins Klinikum Solingen gebracht, später dann in eine Spezialklinik nach Gelsenkirchen.

Ob nach wie vor Lebensgefahr besteht, ist noch unklar.