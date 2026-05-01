Halbe Million Euro Schaden: Familienhaus im Rhein-Neckar-Kreis nach Brand unbewohnbar

Wilhelmsfeld - In der Nacht auf Freitag kam es in Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) zu einem folgenschweren Brand in einem Zweifamilienhaus.

Die Feuerwehr rückte zügig an, konnte einen schweren Schaden am Haus jedoch nicht mehr verhindern. (Symbolfoto) © Michael Matthey/dpa

Gegen 2 Uhr bemerkte ein Bewohner die Flammen in der Jose-Rizal-Straße und alarmierte die Rettungskräfte. Er konnte sich glücklicherweise selbst unverletzt ins Freie retten.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Trotzdem ist das Gebäude durch die schweren Schäden vorerst nicht mehr bewohnbar.

Alle vier Bewohner des Hauses mussten anderweitig untergebracht werden. Glücklicherweise gab es bei dem Vorfall keine Verletzten.

Der entstandene Sachschaden ist immens. Er wird von der Polizei derzeit auf etwa 500.000 Euro geschätzt.