Großeinsatz in der Oberlausitz: Dachstuhl von Wohnhaus mit Restaurant brennt

Weißwasser - Großeinsatz in Weißwasser ( Oberlausitz )! Seit Freitagmorgen bekämpft die Feuerwehr einen Dachstuhlbrand.

Dichter Rauch steigt aus einem Wohnhaus an der Berliner Straße in Weißwasser empor. © xcitepress/Pascal Gottschling

Die Flammen waren gegen 7 Uhr in einem Wohnhaus an der Berliner Straße ausgebrochen. Im Gebäude befindet sich auch ein asiatisches Restaurant.

"Fünf Personen mussten evakuiert werden. Sie blieben allesamt unverletzt", erklärte ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage.

Die Löscharbeiten würden aufgrund der Lage des Brandherds womöglich noch bis zum Nachmittag andauern.

Laut den Verkehrswarnmeldungen ist die Berliner Straße zwischen August-Bebel-Straße und Mühlenstraße in beide Richtungen voll gesperrt.