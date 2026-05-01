Großeinsatz in der Oberlausitz: Dachstuhl von Wohnhaus mit Restaurant brennt
Weißwasser - Großeinsatz in Weißwasser (Oberlausitz)! Seit Freitagmorgen bekämpft die Feuerwehr einen Dachstuhlbrand.
Die Flammen waren gegen 7 Uhr in einem Wohnhaus an der Berliner Straße ausgebrochen. Im Gebäude befindet sich auch ein asiatisches Restaurant.
"Fünf Personen mussten evakuiert werden. Sie blieben allesamt unverletzt", erklärte ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage.
Die Löscharbeiten würden aufgrund der Lage des Brandherds womöglich noch bis zum Nachmittag andauern.
Laut den Verkehrswarnmeldungen ist die Berliner Straße zwischen August-Bebel-Straße und Mühlenstraße in beide Richtungen voll gesperrt.
Warum das Feuer ausbrach, steht bislang nicht fest. Ein Brandursachenermittler soll nach Abschluss der Löschmaßnahmen zum Einsatz kommen.
Titelfoto: Montage: xcitepress/Pascal Gottschling (2)