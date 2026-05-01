Großeinsatz in der Oberlausitz: Dachstuhl von Wohnhaus mit Restaurant brennt

984 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Großeinsatz in Weißwasser (Oberlausitz)! Seit Freitagmorgen bekämpft die Feuerwehr einen Dachstuhlbrand.

Von Maximilian Schiffhorst

Weißwasser - Großeinsatz in Weißwasser (Oberlausitz)! Seit Freitagmorgen bekämpft die Feuerwehr einen Dachstuhlbrand.

Dichter Rauch steigt aus einem Wohnhaus an der Berliner Straße in Weißwasser empor.
Dichter Rauch steigt aus einem Wohnhaus an der Berliner Straße in Weißwasser empor.  © xcitepress/Pascal Gottschling

Die Flammen waren gegen 7 Uhr in einem Wohnhaus an der Berliner Straße ausgebrochen. Im Gebäude befindet sich auch ein asiatisches Restaurant.

"Fünf Personen mussten evakuiert werden. Sie blieben allesamt unverletzt", erklärte ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage.

Die Löscharbeiten würden aufgrund der Lage des Brandherds womöglich noch bis zum Nachmittag andauern.

Feuer in Autohaus: Mitarbeiter müssen Gebäude verlassen
Feuerwehreinsätze Feuer in Autohaus: Mitarbeiter müssen Gebäude verlassen

Laut den Verkehrswarnmeldungen ist die Berliner Straße zwischen August-Bebel-Straße und Mühlenstraße in beide Richtungen voll gesperrt.

Flammen fressen sich durch den Dachstuhl.
Flammen fressen sich durch den Dachstuhl.  © xcitepress/Pascal Gottschling
Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften vor Ort.
Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften vor Ort.  © xcitepress/Pascal Gottschling

Warum das Feuer ausbrach, steht bislang nicht fest. Ein Brandursachenermittler soll nach Abschluss der Löschmaßnahmen zum Einsatz kommen.

Titelfoto: Montage: xcitepress/Pascal Gottschling (2)

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: