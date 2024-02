08.02.2024 17:11 Feuer in Flüchtlingsunterkunft: 23 verlieren ihr "Zuhause", vier werden verletzt

In der Flüchtlingsunterkunft an der Bürgerweide in Winsen (Luhe) ist am frühen Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen

Von Madita Eggers

Winsen - In der Flüchtlingsunterkunft an der Bürgerweide in Winsen (Luhe) ist am frühen Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, wobei vier Menschen leicht verletzt worden sind. Rund eineinhalb Stunden lang war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. © Lenthe-Medien/Müller Betroffen von dem Feuer ist ein sogenannter Containerriegel, wie eine Sprecherin des Landkreises Harburgs gegenüber TAG24 mitteilte. Dieser sei durch die Flammen so weit zerstört worden, dass er auf unbestimmte Zeit unbewohnbar ist. Insgesamt lebten in den benachbarten Wohncontainern 28 Personen, von denen 23 jetzt umziehen müssen. Untergebracht werden sie in der Schützenhalle in Buchholz. Feuerwehreinsätze Löste Solaranlage diese Katastrophe aus? Brüder stehen vor den Trümmern ihrer Existenz "Zahlreiche Hilfsaktionen waren dort heute schon vor Ort und haben Hand in Hand gearbeitet", so die Sprecherin. Unter anderem sei Kleidung für die Geflüchteten, die viele ihrer Habseligkeiten in den Flammen verloren haben, organisiert worden. Zwischenzeitlich galten Bewohner als vermisst Vier Bewohner wurden bei dem Brand leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die zwischenzeitlich Vermissten, seien zum Glück auch wieder aufgetaucht, so die Sprecherin. Die Brandursache ist noch völlig unklar und muss jetzt von der Polizei ermittelt werden.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Müller