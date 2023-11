Feuer in Hasenstall: Zahlreiche Tiere sterben

Glauchau - In Glauchau ( Landkreis Zwickau ) sind in der Nacht zu Sonntag zahlreiche Hasen einem Brand zum Opfer gefallen.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern. (Symbolbild) © 123RF / Jörg Hüttenhölscher

Wie die Polizei mitteilte, meldeten Anwohner gegen 23 Uhr den Brand in einem Stall in der Liechtensteiner Straße. Feuerwehr und Polizei stellten schließlich fest, dass ein größeres Nebengebäude in Flammen stand.

"Das Feuer in dem als Hasenstall und Unterstand für verschiedene Gerätschaften genutzten Haus hatte sich schnell ausgebreitet", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau am heutigen Sonntag.

Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Glauchau/Oberstadt und Unterstadt sowie Niederlungwitz und Wernsdorf konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus verhindert werden. Der Stall wurde aber stark beschädigt.

"Leider kamen zwanzig Hasen in den Flammen um", berichtet die Polizei.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.