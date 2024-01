Bekannt aus 1980er-Kultserie: Großbrand in historischer "Diese Drombuschs"-Mühle

Darmstadt/Otzberg - In der aus der 1980er-Jahre-Kultserie "Diese Drombuschs" bekannten Buntenmühle im südhessischen Otzberg (Landkreis Darmstadt-Dieburg) hat es in der Nacht zum heutigen Freitag einen Großbrand gegeben.

In erster Linie sei es nun darum gegangen, ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Teile des unbewohnten Gebäudes sowie auf ein dahinter liegendes Wohnhaus zu verhindern.

Die Nachlöscharbeiten sollen laut einem Sprecher der Feuerwehr noch bis in den Vormittag hinein andauern.

Insgesamt waren 82 Einsatzkräfte vor Ort. Die Ursache des Feuers ist zurzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.



In diesem Zusammengang werden auch Zeugen gesucht, die sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 mit der Polizei in Darmstadt in Verbindung setzen können.