Feuer in Jenaer Autohaus: Wagen brennt in Werkstatt komplett aus

Jena - Die Feuerwehr Jena musste am frühen Morgen zu einem Brandeinsatz nach Löbstedt ausrücken.

Die Feuerwehr musste am frühen Samstagmorgen zu einem Einsatz ins Gewerbegebiet Saalepark in Jena-Löbstedt ausrücken. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 4.25 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei über das Feuer in einem Autohaus an der Straße "Am Alten Gaswerk" informiert.

Umgehend wurden daraufhin ein Löschzug und mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsendet.

Vor Ort bestätigte sich das Lagebild: Ein Auto, das in der Werkstatthalle abgestellt war, hatte aus bislang unklarer Ursache Feuer gefangen.

Der Wagen wurde dabei komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Die Werkstatt und ein Teil der Verkaufsräume wurden durch Verrußung beschädigt. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist noch unklar.