Feuer in Karls Erlebnis-Dorf: Ursache steht fest

Rövershagen - Nach dem Brand einer Traktorbahn in "Karls Erlebnis-Dorf" in Mecklenburg-Vorpommern könnte der Schaden niedriger ausfallen als zunächst angenommen. Eine erste Ursache steht auch fest.

Meterhohe Flammen schlugen aus dem Fahrgeschäft. © Cindy Riechau/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wird mit einer Schadenssumme von etwa 350.000 Euro gerechnet. Menschen wurden durch die Flammen nicht verletzt. Auch die in dem Bereich untergebrachten Tiere seien in Sicherheit gebracht worden.

Zunächst war laut Polizei von einem Schaden in Millionenhöhe ausgegangen worden. Ein Sprecher teilte mit, dass das Feuer an dem Fahrgeschäft in Rövershagen nahe Rostock mittlerweile gelöscht sei.

Ursache des Brandes sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen.

Die Scheune sei daraufhin kontrolliert abgebrannt. Die Kriminalpolizei hat nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.