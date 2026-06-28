Feuer in Kirche: Psychisch auffälliger Mann am Brandort gesichtet, Person festgenommen

Barum - Dramatische Szenen am Samstagnachmittag in Niedersachsen : Gegen 14.15 Uhr ist in einer Evangelischen Kirche ein Feuer ausgebrochen! Noch am Abend wurde ein Mann vorläufig festgenommen.

Am Samstagnachmittag ist in Barum eine Orgel in einer Kirche in Brand geraten. © JOTO

Am Samstagabend wurde der Polizei gemeldet, dass ein psychisch auffälliger Mann von einer Rettungswagenbesatzung in das Städtische Klinikum Lüneburg gebracht wurde und sich von dort entfernt habe. Dieser Mann habe ausgesagt, dass er zuvor eine Kirche angezündet habe.

Im Rahmen einer Fahndung konnte der 26-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern bei einer Kirche im Lüneburger Stadtgebiet angetroffen werden.

Gleichzeitig wurden erste Vernehmungen durchgeführt. Demnach soll der Verdächtige am Brandort gesehen worden sein. Daraufhin wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen.

Am Nachmittag wurde den Kräften eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Kirche St. Dionysius im Gotenweg von Barum (Landkreis Lüneburg) gemeldet.