Feuer in Kirche: Psychisch auffälliger Mann am Brandort gesichtet, Person festgenommen
Barum - Dramatische Szenen am Samstagnachmittag in Niedersachsen: Gegen 14.15 Uhr ist in einer Evangelischen Kirche ein Feuer ausgebrochen! Noch am Abend wurde ein Mann vorläufig festgenommen.
Am Samstagabend wurde der Polizei gemeldet, dass ein psychisch auffälliger Mann von einer Rettungswagenbesatzung in das Städtische Klinikum Lüneburg gebracht wurde und sich von dort entfernt habe. Dieser Mann habe ausgesagt, dass er zuvor eine Kirche angezündet habe.
Im Rahmen einer Fahndung konnte der 26-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern bei einer Kirche im Lüneburger Stadtgebiet angetroffen werden.
Gleichzeitig wurden erste Vernehmungen durchgeführt. Demnach soll der Verdächtige am Brandort gesehen worden sein. Daraufhin wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen.
Am Nachmittag wurde den Kräften eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Kirche St. Dionysius im Gotenweg von Barum (Landkreis Lüneburg) gemeldet.
Feuer in Kirche: Orgelbrand verursacht Millionenschaden
Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, bot sich ihnen ein dramatisches Bild: Eine elektrische Orgel innerhalb der Kirche stand bereits in Flammen!
Durch die intensive Hitzeentwicklung aufgrund des Feuers wurden zudem Teile der Empore sowie eine angrenzende Treppe in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Nach sofortiger Prüfung gab es die erste Entwarnung: Im gesamten Kirchenkomplex wurden keine Personen angetroffen.
Die Feuerwehr war am Nachmittag noch immer mit umfangreichen Löscharbeiten vor Ort beschäftigt, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern.
Die Höhe des entstandenen Schadens ist enorm: Erste Schätzungen gehen von rund einer Million Euro aus.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die derzeit noch andauern.
Erstmeldung am 27. Juni um 17.32 Uhr, aktualisiert am 28. Juni um 15.19 Uhr.
Titelfoto: JOTO