Vollsperrung wegen Feuerwehreinsatz: Brand auf Dreiseitenhof

Rossau - Heftiger Brand im Rossauer Ortsteil Oberrossau (Landkreis Mittelsachsen)! Am Sonntagmorgen stand auf einem Dreiseitenhof eine Scheune in Flammen.

In einem Gebäude an der S32 in Oberrossau brach am Sonntagmorgen ein Feuer aus. © EHL Media / Dietmar Thomas

Gegen 9 Uhr brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in dem Gebäude aus.

Flammen schossen aus dem Dach, die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften aus Rossau und den umliegenden Orten im Löscheinsatz.

Ob es Verletzte gibt, ist derzeit nicht bekannt.

Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag noch an. Zur Brandursache wird ermittelt.