Vollsperrung wegen Feuerwehreinsatz: Brand auf Dreiseitenhof
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Rossau - Heftiger Brand im Rossauer Ortsteil Oberrossau (Landkreis Mittelsachsen)! Am Sonntagmorgen stand auf einem Dreiseitenhof eine Scheune in Flammen.
Gegen 9 Uhr brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in dem Gebäude aus.
Flammen schossen aus dem Dach, die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften aus Rossau und den umliegenden Orten im Löscheinsatz.
Ob es Verletzte gibt, ist derzeit nicht bekannt.
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Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag noch an. Zur Brandursache wird ermittelt.
Die Hauptstraße/S32 in Oberrossau musste zwischen Hainichener Straße und Wiesenweg voll gesperrt werden. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Titelfoto: EHL Media / Dietmar Thomas