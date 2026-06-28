2,5 Hektar Wald in Flammen: Großeinsatz dauert stundenlang

Manteler Forst - Ein rund 2,5 Hektar großer Waldbrand im Manteler Forst hat am frühen Sonntagmorgen einen stundenlangen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Gegen 6 Uhr entdeckte ein Anwohner aus Mantel eine dichte Rauchwolke in Richtung Steinfels und verständigte die Integrierte Leitstelle. Wenig später rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus.

2,5 Hektar Wald standen in Brand. © NEWS5 / Jürgen Masching

Die Feuerwehrleute konnten den Brand im Landkreis Neustadt an der Waldnaab löschen, wie ein Polizeisprecher erklärte.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Insgesamt waren rund 180 Feuerwehrleute im Einsatz.

Eine besondere Herausforderung war die Löschwasserversorgung im schwer zugänglichen Waldgebiet. Das Wasser musste im Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen sowie mit Unterstützung örtlicher Landwirte zur Einsatzstelle gebracht werden. Dort füllten die Einsatzkräfte es in mobile Wasserbehälter um, aus denen die Löschfahrzeuge kontinuierlich versorgt wurden.

Da sich der Einsatz über viele Stunden hinzog, mussten im Tagesverlauf erschöpfte Feuerwehrkräfte, darunter die Feuerwehr Schwarzenbach, nach und nach abgelöst werden.