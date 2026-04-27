Feuer in Ludwigsburger Schnellrestaurant: Fünf Verletzte

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In Ludwigsburg ist am Sonntagabend ein Feuer in einem Schnellrestaurant ausgebrochen.

Von Jule Meck

Ludwigsburg - Bei einem Brand in einem Schnellrestaurant in Ludwigsburg haben sich fünf Menschen leicht verletzt.

In der Kurfürstenstraße ereignete sich am Sonntag ein Feuer.
In der Kurfürstenstraße ereignete sich am Sonntag ein Feuer.  © 7aktuell.de | Luis Caballero

Angestautes Fett in der Dunstabzugshaube sei in Brand geraten, teilte die Polizei mit.

Der Besitzer des Restaurants an der Kurfürstenstraße und ein Bewohner der Wohnung über dem Restaurant verletzten sich leicht.

In einem Schnellrestaurant war angestautes Fett in der Abzugshaube in Brand geraten.
In einem Schnellrestaurant war angestautes Fett in der Abzugshaube in Brand geraten.  © 7aktuell.de | Luis Caballero

Wie die anderen drei Verletzten mit dem Restaurant in Verbindung stehen, sei derzeit unklar.

Auch die Schadenshöhe stehe bislang nicht fest.

Titelfoto: 7aktuell.de | Luis Caballero

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