Feuer in Ludwigsburger Schnellrestaurant: Fünf Verletzte

Ludwigsburg - Bei einem Brand in einem Schnellrestaurant in Ludwigsburg haben sich fünf Menschen leicht verletzt.

In der Kurfürstenstraße ereignete sich am Sonntag ein Feuer. © 7aktuell.de | Luis Caballero

Angestautes Fett in der Dunstabzugshaube sei in Brand geraten, teilte die Polizei mit.

Der Besitzer des Restaurants an der Kurfürstenstraße und ein Bewohner der Wohnung über dem Restaurant verletzten sich leicht.