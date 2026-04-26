Flammen in Wohnung: Feuerwehr kann das Schlimmste noch verhindern

Eppertshausen - Alle Hände voll zu tun für die Feuerwehren Eppertshausen und Münster! Die Kräfte mussten am Sonntagnachmittag zu dem Brand eines Mehrfamilienhauses ausrücken.

Die Feuerwehr musste in der Nieder-Röder-Straße in Eppertshausen anrücken. © 5VISION.NEWS

Angaben der Polizei zufolge wurde das Feuer in dem Gebäude in der Nieder-Röder-Straße gegen 14.48 Uhr bei der Leitstelle Dieburg gemeldet.

Durch das schnelle Eingreifen konnten die Flammen, die in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen waren, zügig unter Kontrolle gebracht werden. Auch gelang es, ein Übergreifen auf die umliegenden Wohnungen zu verhindern.

Die Bewohner blieben unverletzt, müssen vorerst demnach allerdings anderweitig unterkommen.