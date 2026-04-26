Seniorin zündet sich Zigarette an – plötzlich steht sie in Flammen

Traunreut - Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr geriet eine Seniorin eines Traunreuter Pflegeheims in der Adalbert-Stifter-Straße in Brand. Die 80-Jährige versuchte sich gerade eine Zigarette anzuzünden und fing dabei selbst Feuer.

Die Seniorin geriet beim Rauchen in Brand. (Symbolfoto) © Christoph Schmidt/dpa

Mehrere Personen eilten sofort zu Hilfe und konnten die Dame schnell löschen, so die Polizei.

Die Seniorin erlitt durch den Brand schwere Verbrennungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte anschließend in eine Klinik.

Die Feuerwehr Traunreut war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften im Einsatz.

Abseits des eigentlichen Einsatzgeschehens kam es zu einem unschönen Zwischenfall: Ein Autofahrer beleidigte einen Feuerwehrmann, der gerade aus seinem Einsatzfahrzeug ausgestiegen war. Zwar war die Fahrbahn durch die abgestellten Einsatzfahrzeuge leicht verengt, angesichts des geringen Verkehrsaufkommens kam es jedoch zu keinerlei nennenswerten Einschränkungen.

Dennoch fühlte sich der Verkehrsteilnehmer offenbar gestört und hielt die Einsatzkräfte mit Nachfragen von ihrer Arbeit ab.