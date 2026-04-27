Großeinsatz in Mittelsachsen: Feuer in Lagerhalle ausgebrochen

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Sonntagnacht brach in einer Lagerhalle in Lichtenwalde (Mittelsachsen) ein Feuer aus.

Von Sarah Fuchs

Lichtenwalde - Sonntagnacht brach in einer Lagerhalle in Lichtenwalde (Mittelsachsen) ein Feuer aus.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.
Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.  © Jan Härtel

Wie die Polizei mitteilte, ging die Meldung gegen 2.30 Uhr in der Leitstelle ein.

Aus bisher ungeklärten Gründen stand dort eine Lagerhalle in der August-Bebel-Straße in Vollbrand.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Die Straße ist jedoch auch weiterhin zwischen Gartenstraße und "An der Schäferei" in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

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Nach jetzigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Im Laufe des Montags untersucht ein Brandursachenermittler die Brandstelle.

In der Lagerhalle waren unter anderem mehrere Fahrzeuge untergebracht gewesen, die allesamt stark beschädigt wurden.

Informationen über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine vor.

Titelfoto: Jan Härtel

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