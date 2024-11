Feuer in Mehrfamilienhaus: 92-Jähriger in kritischem Zustand

Eisenberg - Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) hat am frühen Dienstagmorgen gebrannt.

Der Dachstuhl wurde von den Flammen zerstört. © David Breidert

Zahlreiche Feuerwehren aus dem Saale-Holzland-Kreis waren gegen 4.30 Uhr in die Straße "Zeilbäume" in Eisenberg ausgerückt.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl des Hauses in Vollbrand. Wie die Polizei mitteilte, sei das Feuer offenbar in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen.

Die Feuerwehren konnten die Flammen in der Folge löschen. Zuvor hatten sie das Gebäude evakuiert und alle Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus geholt.

Den Angaben nach wurden drei Personen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem 92-Jährigen sei dessen Zustand derzeit kritisch, heißt es. Laut Polizei sei der Rentner ein Nachbar und wohne nicht in der Wohnung, in der der Brand ausbrach.

Während der Löscharbeiten mussten die angrenzenden Straßen für über drei Stunden gesperrt werden. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar, die Anwohner wurden durch die Stadt Eisenberg vorerst provisorisch untergebracht.