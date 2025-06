05.06.2025 06:47 Feuer in Mehrfamilienhaus: Bewohner von Rauch eingeschlossen, sechs Verletzte

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leverkusen sind sechs Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gekommen.

Von Niklas Treppner Leverkusen - Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leverkusen bei Köln sind sechs Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gekommen. Alles in Kürze Brand in Leverkusener Mehrfamilienhaus

Sechs Menschen mit Rauchvergiftung verletzt

Feuer griff auf oberere Stockwerke über

Einsatzkräfte retten Bewohner unter Atemschutz

Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar Mehr anzeigen Die Feuerwehrkräfte retteten die vom Rauch eingeschlossenen Menschen ins Freie. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Bei Eintreffen der Einsatzkräfte am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr schlugen bereits Flammen aus den Fenstern im dritten Obergeschoss des fünfstöckigen Hauses an der Alkenrather Straße, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer hatte auch auf die darüberliegenden Stockwerke über gegriffen, wodurch mehrere Menschen im Gebäude vom Rauch eingeschlossen waren. Unter schwerem Atemschutz gingen die Einsatzkräfte in das Gebäude vor und brachten die Menschen in Sicherheit. Sechs Menschen erlitten dennoch Rauchvergiftungen und kamen in ein Krankenhaus. Bei den Verletzten bestand nach Polizeiangaben aber keine Lebensgefahr. Feuerwehreinsätze Wegen eines Vogels: Feuerwehr-Einsatz am Einkaufscenter Das gesamte Mehrfamilienhaus war nach dem Brand unbewohnbar. Einige Bewohner konnten nach Feuerwehrangaben in Notunterkünften untergebracht werden. Wie es zu dem Brand gekommen war, blieb zunächst unklar. Während der Einsatzmaßnahmen blieb die Alkenrather Straße in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr voll gesperrt.

