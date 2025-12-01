 855

Feuer in Mehrfamilienhaus: Person mit Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Am 1. Advent brannte es in einer Wohnung in Glauchau (Landkreis Zwickau). Eine Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Von Julian Winkler

Glauchau - Feueralarm am 1. Advent in Glauchau (Landkreis Zwickau)!

In diesem Mehrfamilienhaus in Glauchau (Landkreis Zwickau) brach am Sonntagabend ein Feuer aus. Eine Person wurde verletzt.  © Andreas Kretschel

Am Sonntag gegen 19 Uhr rückten zahlreiche Feuerwehrleute zu einem Mehrfamilienhaus in die Straße "Ecksteig" aus. Dort brannte es laut Polizeiangaben in einer Wohnung.

Die Einsatzkräfte hatten das Feuer glücklicherweise schnell unter Kontrolle. Eine Person kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

"Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro", so die Polizei. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dazu laufen.

