Feuer in Mehrfamilienhaus: Person mit Rauchgasvergiftung im Krankenhaus
Glauchau - Feueralarm am 1. Advent in Glauchau (Landkreis Zwickau)!
Am Sonntag gegen 19 Uhr rückten zahlreiche Feuerwehrleute zu einem Mehrfamilienhaus in die Straße "Ecksteig" aus. Dort brannte es laut Polizeiangaben in einer Wohnung.
Die Einsatzkräfte hatten das Feuer glücklicherweise schnell unter Kontrolle. Eine Person kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.
"Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro", so die Polizei. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dazu laufen.
Titelfoto: Andreas Kretschel