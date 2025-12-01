Immenser Sachschaden nach Wohnhausbrand in Region Stuttgart

Lichtenwald - Ein Hausbrand im Kreis Esslingen hat am späten Sonntagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Das Haus in Lichtenwald (Region Stuttgart) geriet in Flammen. Eine starke Rauchwolke stieg auf. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Gegen 23 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu dem Haus in der Probststraße in Lichtenwald aus. Zu diesem Zeitpunkt kam es bereits zu einer starken Rauchentwicklung.

Laut Polizei gestaltete sich die Brandbekämpfung schwierig. Mehr als 60 Feuerwehrleute waren bis in die Morgenstunden im Einsatz.

Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt. Am Haus entstand jedoch ein Sachschaden von über 500.000 Euro.

"Ob als Brandursache ein technischer Defekt an einer Pelletheizung in Betracht kommen könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen", teilte die Polizei am Montagvormittag mit.