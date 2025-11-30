Brandstiftung: Feuer im 15. Stock von Hochhaus löst Großeinsatz aus
Hattersheim am Main - Feuerwehr, Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk (THW) rückten aus: Im 15. Stock eines Wohnhochhauses in Hattersheim-Okriftel kam es am Samstagabend zu einem Brand, der laut Polizei mit Vorsatz gelegt wurde.
Die Eingangstür einer Wohnung brannte "einschließlich eines dort angebrachten Adventskranzes sowie einer Fußmatte", wie ein Sprecher der Hattersheimer Feuerwehr am Sonntagmorgen mitteilte.
Ein Polizeisprecher ergänzte, dass "ein bislang unbekannter Täter" den Kranz angezündet habe. Die Polizeidirektion Main-Taunus ermittle wegen schwerer Brandstiftung.
Durch die lichterloh brennende Tür war der Flur stark verraucht. "Der Brandrauch zog zudem in mehrere Wohnungen und die beiden darüber liegenden Stockwerke", hieß es weiter, vonseiten der Feuerwehr.
Mehrere Hausbewohner flohen auf die Balkone ihrer Wohnungen und riefen von dort um Hilfe. Sie wurden "mit Brandfluchthauben von der Feuerwehr ins Freie gebracht".
Brand in Hattersheim: Feuerwehrmann verletzt in Klinik gebracht
Atemschutz-Trupps bekämpften die Flammen erfolgreich. Der 15. Stock des Hochhauses in der Sindlinger Straße ist aufgrund des Rauchs bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.
Vier Hausbewohner wurden leicht verletzt. Sie alle konnten vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden.
Ein Feuerwehrmann wurde wegen einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte die Klinik aber nach einer Untersuchung wieder verlassen.
Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt.
Erstmeldung vom 30. November, 10.39 Uhr, aktualisiert um 13.45 Uhr.
Titelfoto: Montage: Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main