Feuer in der Altstadt: War es Brandstiftung?

Nordhausen - Feuerwehreinsatz am Samstagmorgen in der Nordhäuser Altstadt!

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. © Silvio Dietzel

Kurz nach 7 Uhr war in einem Innenhof in der Altendorfer Kirchgasse ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei erklärte.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannten mehrere mit Papier befüllte Mülltonnen, die an einer Hauswand abgestellt waren.

Die Feuerwehr handelte schnell und konnte dadurch eine Ausbreitung der Flammen auf die Holzfassade des Gebäudes verhindern.