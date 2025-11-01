Feuer in der Altstadt: War es Brandstiftung?
Nordhausen - Feuerwehreinsatz am Samstagmorgen in der Nordhäuser Altstadt!
Kurz nach 7 Uhr war in einem Innenhof in der Altendorfer Kirchgasse ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei erklärte.
Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannten mehrere mit Papier befüllte Mülltonnen, die an einer Hauswand abgestellt waren.
Die Feuerwehr handelte schnell und konnte dadurch eine Ausbreitung der Flammen auf die Holzfassade des Gebäudes verhindern.
Zur Ursache des Feuers liegen derzeit noch keine Informationen vor, die Polizei ermittelt. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, heißt es.
Titelfoto: Silvio Dietzel