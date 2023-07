16.07.2023 11:19 Feuer in Schullandheim auf Urlaubsinsel Fehmarn

Auf der Ferieninsel Fehmarn ist in Meeschendorf in der Nacht zum Sonntag ein Feuer in einem leer stehenden Schullandheim ausgebrochen.

Von Nora Petig

Fehmarn - Auf der Ferieninsel Fehmarn ist in Meeschendorf in der Nacht zum Sonntag ein Feuer in einem leerstehenden ehemaligen Schullandheim ausgebrochen. Feuerwehrleute löschen das brennende Schullandheim. © Arne Jappe Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, habe in dem Gebäude in Strandnähe gegen 0.04 Uhr der Dachstuhl gebrannt. "Das ist zwar als Feuer groß gemeldet worden, ist aber ganz schnell aus gewesen." Innerhalb von nur zehn Minuten konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde demnach niemand.

Zur Brandursache konnten keine Angaben gemacht werden.

