Shishabar in Mannheim in Flammen: Feuer greift auf Wohnhaus über

Mannheim - Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Shishabar am frühen Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt hat sich der Brand auf mehrere darüberliegende Stockwerke ausgebreitet.

Bei einem Brand in der Mannheimer Innenstadt wurde ein Gebäude schwer beschädigt. © Priebe/pr-video

Zwei Menschen aus dem Gebäude erlitten leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Zehn weitere Bewohner retteten die Einsatzkräfte aus dem Wohn- und Geschäftshaus in der Nähe des Marktplatzes, sie blieben unverletzt.

Zuvor waren am frühen Morgen viele Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen inzwischen unter Kontrolle.

Mittlerweile sei die Kriminalpolizei in dem Gebäude zugange, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Sobald die Beamten ihre ersten Ermittlungen abgeschlossen hätten, würden die Feuerwehrleute noch die letzten Glutnester löschen.