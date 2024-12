20.12.2024 09:20 Feuer in Studentenwohnheim! Kräfte müssen zahlreiche Menschen retten - Drei Verletzte

Ein Feuer bricht am frühen Morgen in einem Wohnhaus in Hürth aus. Nach ersten Erkenntnissen erlitten drei Studierende eine Rauchgasvergiftung.

Von Laura Miemczyk

Hürth - Feuer-Schreck am Freitagmorgen! In einem Wohnhaus für Studierende in Hürth bei Köln ist es zu einem Brand gekommen, bei dem drei Menschen Verletzungen erlitten. Rettungskräfte kümmerten sich um die zahlreichen Bewohner des Studierendenheims. Drei von ihnen kamen in eine Klinik. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag berichtete, war das Feuer am Morgen gegen 5.30 Uhr aus zunächst unklarer Ursache im Treppenhaus des Gebäudes in der Hahnenstraße im Hürther Stadtteil Efferen ausgebrochen. Es handle sich demnach um ein Areal mit mehreren Wohnheimen für Studierende. Die Feuerwehr rückte umgehend mit zahlreichen Kräften zu dem Gebäude aus, stellte vor Ort eine starke Rauchentwicklung fest und rettete zahlreiche Menschen, unter anderem auch über Drehleitern, ins Freie. Alle 56 Bewohner, die sich zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung noch in dem Gebäude befunden hatten, wurden hinterher von Rettungskräften untersucht. Drei von ihnen wurden nach Feuerwehrangaben mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Die restlichen Bewohner blieben unverletzt. Wie es zu dem Brand gekommen war, ist bislang unklar.

Titelfoto: Marcel Kusch/dpa