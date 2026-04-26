Feuer in Tankstelle: Brand in Nebenraum ausgebrochen

Limbach-Oberfrohna - In einer Tankstelle in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) war am Samstagabend ein Brand ausgebrochen.

In einem Nebenraum der Tankstelle brach am Samstagabend ein Brand aus. © Andreas Kretschel

Gegen 21.45 Uhr wurde die Feuerwehr in die Burgstädter Straße alarmiert.

Dort war es laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Nebenraum der Tankstelle, einer stillgelegten Küche, gekommen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Es gab keine Verletzten.