Feuer in Tankstelle: Brand in Nebenraum ausgebrochen
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Limbach-Oberfrohna - In einer Tankstelle in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) war am Samstagabend ein Brand ausgebrochen.
Gegen 21.45 Uhr wurde die Feuerwehr in die Burgstädter Straße alarmiert.
Dort war es laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Nebenraum der Tankstelle, einer stillgelegten Küche, gekommen.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Es gab keine Verletzten.
Vor Ort waren 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Limbach-Oberfrohna mit acht Fahrzeugen im Einsatz.
Die Burgstädter Straße musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden.
Titelfoto: Andreas Kretschel