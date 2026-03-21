Feuer in Wohncontainer einer Asylunterkunft! Eine Person zwischenzeitlich vermisst

Buchholz in der Nordheide - Dichter Rauch am Samstagmorgen in Niedersachsen : In Buchholz in der Nordheide ist ein Container einer Asylunterkunft in Brand geraten.

Ein Wohncontainer einer Asylunterkunft in Buchholz in der Nordheide ist am Samstag in Brand geraten. © JOTO

Den Vorfall bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24. Zwischenzeitlich wurde außerdem eine Person vermisst, so der Sprecher weiter. Zusätzliche Details zu dem Vorfall lagen ihm bislang jedoch nicht vor.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass das Feuer gegen 8 Uhr in einem Wohncontainer in der Maurerstraße ausgebrochen war. Nach ersten Informationen wurde die Unterkunft vorsorglich zunächst vollständig evakuiert. Über 40 Personen seien davon betroffen gewesen.

Neben einer zwischenzeitlich vermissten Person sei eine weitere Person zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor. Auch die Brandursache sei bislang nicht bekannt.