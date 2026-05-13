Werkstatt in Flammen: 50.000 Euro Schaden, Kripo ermittelt

Burgebrach - Im oberfränkischen Landkreis Bamberg hat am Mittwoch ein Werkstattbrand rund 70 Feuerwehrleute auf den Plan gerufen.

Rund 50.000 Euro Schaden hat ein Feuer im Gemeindeteil Mönchsambach im Landkreis Bamberg verursacht. © NEWS5 / Lars Haubner

Laut Polizeiangaben brach das Feuer gegen 12 Uhr im Gemeindeteil Mönchsambach aus.

"Offenbar brach das Feuer in dem Anbau der Scheune aus, wobei die Flammen auch durch das Dach schlugen", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Den Feuerwehrkräften gelang es, den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf die Hauptscheune zu verhindern.

Laut Angaben befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Verletzt wurde niemand.