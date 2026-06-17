Feuer in Wohnkomplex in Aschaffenburg: Zwölf Menschen erleiden Verletzungen

Aschaffenburg - Bei einem Kellerbrand in Aschaffenburg sind am Dienstag zwölf Menschen leicht verletzt worden.

Die Einsatzkräfte bringen die Bewohner der betroffenen Wohnblocks in Sicherheit. © Ralf Hettler

Vier davon wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten am späten Abend noch an.

Der Brand brach den Angaben zufolge am Nachmittag im Keller eines Wohnkomplexes im Mitscherlichweg im Süden der Aschaffenburger Innenstadt aus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten die Bewohner zweier Wohnblocks in Sicherheit gebracht und mit ihrer schnellen Brandbekämpfung dafür gesorgt, dass sich die Flammen nicht weiter ausbreiten konnten.