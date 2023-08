Feuer-Schock auf Autobahn-Ausfahrt: Wagen geht in Flammen auf

Oberhausen – Ein Auto ist auf einer Ausfahrt der A42 in Oberhausen in Flammen aufgegangen!

Das Auto ist auf einer A42-Ausfahrt vollständig ausgebrannt. © Feuerwehr Oberhausen

Der Wagen fuhr am heutigen Mittwochmittag über die Autobahn in Richtung Kamp-Lintfort, als er in Brand geriet.

Glücklicherweise konnte sich die Fahrerin rechtzeitig ins Freie retten. Sie blieb unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Das Auto brannte hingegen in der Ausfahrt Oberhausen Zentrum, nur wenige Meter von der Konrad-Adenauer-Allee entfernt, vollständig aus.

Die Feuerwehr sperrte den betroffenen Bereich und löschte die Flammen. Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte vor Ort, die nach etwa einer halben Stunde Entwarnung geben konnten.

Während des Einsatzes entstanden sowohl an der Ausfahrt als auch auf der Konrad-Adenauer-Allee Staus.