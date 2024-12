Feuer-Schock an Tankstelle: BMW steht plötzlich lichterloh in Flammen

Dillenburg - Schrecksekunde auf dem Gelände einer Tankstelle in Mittelhessen. Dort stand ein Auto plötzlich helllicht in Flammen.

Den Einsatzkräften gelang es glücklicherweise schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. © Montage: Facebook/Freiwillige Feuerwehren der Oranienstadt Dillenburg

Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Facebook mitteilte, wurde die zuständige Leitstelle am gestrigen Sonntagvormittag gegen 10.48 Uhr alarmiert.

Demnach hatte ein BMW-SUV an einer Shell-Tankstelle in der Frankfurter Straße in Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) unerwartet Feuer gefangen, als dieser noch mitten zwischen den Zapfsäulen stand.

Als die Brandmeister eintrafen, stand der Wagen bereits in Vollbrand. Um eine Katastrophe zu vermeiden, hatten die Mitarbeiter bereits alle Benzinzufuhren an die jeweiligen Zapfsäulen unterbrochen.

Zudem war das schnelle Handeln der Feuerwehrkräfte ausschlaggebend, dass sich die Flammen nicht noch weiter ausbreiten konnten.