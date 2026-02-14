Feuer über Einkaufszentrum: Mehrere Menschen vermisst

Kiel - In einer Wohnung über dem Einkaufszentrum Sophienhof in der Kieler Innenstadt ist am Abend ein Brand ausgebrochen. Er konnte zwischenzeitlich gelöscht werden, teilte die Feuerwehr mit, die zu einem Großeinsatz ausgerückt war.

Am Sophienhof in Kiel läuft ein Feuerwehr-Großeinsatz. © xcitepress/Manutalk

Einem dpa-Reporter zufolge brannte es in einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Ein Nachbar hatte Hilfeschreie aus einer Wohnung gehört, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Aus einem Fenster seien flammen geschlagen. Angaben zu Verletzten gab es bisher nicht.

Das Gebäude, in dem sich auch das Einkaufszentrum befindet, wurde evakuiert. "Weiterhin befinden wir uns mit Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz für Folgearbeiten", hieß es. Zuvor hatte die Feuerwehr mitgeteilt, es würden mehrere Menschen im betroffenen Gebäude vermisst.

Der Bereich der Einsatzstelle wurde umfangreich abgesperrt. Es kommt zu Einschränkungen im Bereich des Sophienblattes und des Hauptbahnhofes, vor allem im städtischen Busverkehr, wie es hieß. Es gab viele Schaulustige.