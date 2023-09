Feuer wütet in Autohaus und richtet großen Schaden an: Kripo ermittelt

Hersbruck - Bei einem Feuer in einem Autohaus im Nürnberger Land entstand ein enormer Sachschaden.

Zwei Autos im Hersbrucker Autohaus brannten komplett aus. © NEWS5 / Merzbach

Ersten Informationen der Feuerwehr zufolge brannte lediglich ein Auto in dem Unternehmen in der Poststraße in Hersbruck.

Vor Ort allerdings standen schon mehrere Fahrzeuge in Flammen. Das Autohaus, das in einer ehemaligen Gärtnerei untergebracht ist, hat große Glasfronten. Die Fenster hielten dem Feuer nicht stand und barsten durch die Hitze.

Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst kämpften mit vereinten Kräften gegen den Brand.

Am Ende waren zwei Autos komplett ausgebrannt, sieben weitere wurden teils stark beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ersten Einschätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf rund 250.000 Euro.