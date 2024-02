Feuer zerstört Scheune in Mittelfranken: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Diespeck - Die Polizei hat in Verbindung mit einem Scheunenbrand in Mittelfranken einen 40-Jährigen festgenommen. Er wird verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergriff. © News5 / Oswald

Laut Angaben der Beamten brach am Freitag gegen 15 Uhr in der Bamberger Straße in Diespeck (Kreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) ein Brand in einer Scheune aus.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude demnach bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs soll sich ein 40-Jähriger in der Nähe und möglicherweise in dem Gebäude aufgehalten haben.

Polizisten nahmen den Mann unweit des Brandorts vorläufig fest. Hierbei stellten die Beamten fest, dass sich der 40-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde in eine Fachklinik gebracht.