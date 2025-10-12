Feuer zerstört Supermarkt: Dach bricht während Löscharbeiten ein

Osterode - Beim Brand eines Supermarktes in Osterode im Landkreis Göttingen ( Niedersachsen ) ist ein Millionenschaden entstanden.

Während der Löscharbeiten stürzte das Dach des Supermarktes ein. © Stefan Rampfel/Stefan Rampfel/dpa/dpa

Das Geschäft in der Innenstadt brannte am frühen Morgen aus bisher ungeklärter Ursache komplett ab, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt.

Angrenzende Häuser wurden vorsorglich vorübergehend evakuiert. An einer benachbarten Berufsschule wurden durch die extreme Hitzeentwicklung mehrere Fenster beschädigt.

Weil das Feuer großes öffentliches Interesse hervorrief, musste die Polizei den Bereich um den Brandort weiträumig absperren, um Schaulustige fernzuhalten.

Mehrere Zeugen hatten die Polizei am Morgen gegen 4.50 Uhr unabhängig voneinander alarmiert. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Rund 170 Kräfte auch aus Lasfelde, Herzberg, Freiheit, Bad Grund und Schwiegershausen halfen, ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern.