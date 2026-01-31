Feuerwehr-Großeinsatz auf Dreiseitenhof: Haus steht lichterloh in Flammen

Belgershain/OT Köhra - Großeinsatz der Feuerwehr am Freitagabend im Landkreis Leipzig : Ein Gebäude auf einem Dreiseitenhof brannte lichterloh.

Bilder von vor Ort zeigen, dass die Flammen aus dem Dach aufstiegen. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Nach ersten Informationen brach das Feuer gegen 18.30 Uhr auf dem Hof in der Windmühlenstraße aus.

Einsatzkräfte mehrerer umliegender Feuerwehren rückten aus, um den Brand zu bekämpfen, der offenbar im Dachstuhl eines Gebäudes ausgebrochen war.

Laut Freiwilliger Feuerwehr Beucha brannte dieser in voller Ausdehnung. Deren Kameraden konnten erst gegen 21.15 Uhr wieder abrücken.

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, haben die Einsatzkräfte ein Übergreifen auf weitere Gebäude zwar verhindern können. Das betroffene Haus brannte jedoch bis auf die Grundmauern nieder, wie auf Fotos zu sehen ist.