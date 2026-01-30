Fluss-Rettung nach Wohnungsbrand: Mann in psychischem Ausnahmezustand

Bamberg - Am Freitagnachmittag wurde die Polizei gegen 16.45 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Bamberger Magazinstraße gerufen. Fast zeitgleich ging eine Meldung über eine verletzte Person ein, die sich in die Regnitz (Nebenfluss des Mains) gestürzt hatte.

Der Mann musste in eine Klinik gebracht werden. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Rettungskräfte haben den Mann aus dem eiskalten Fluss bergen können.

Zugleich wurde in der Nähe ein Wohnungsbrand gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Anschließend habe sich herausgestellt, dass Wohnungsbrand und der Mann in Zusammenhang stehen.

So sei der 29-Jährige wohl der Wohnungsinhaber und befand sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei weiter mit.

Die Wasserrettung der DLRG hatte den Mann zusammen mit der Feuerwehr unter der Europabrücke aus dem Wasser geholt. Er erlitt eine Unterkühlung und war am Oberarm verletzt.