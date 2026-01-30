Schaden ist immens: Scheune mit Tausenden Reifen geht in Flammen auf

In Ebern-Eyrichshofen im Landkreis Haßberg (Unterfranken) brannte am Freitagmorgen eine Scheune mit Tausenden Reifen darin lichterloh: Der Schaden ist immens!

Von Florian Gürtler

Landkreis Haßberge/Ebern - Eine Scheune mit rund 4000 Reifen darin wurde bei einem Brand vernichtet: Der Sachschaden ist beträchtlich, die Kriminalpolizei ermittelt!

Alarm im Landkreis Haßberge: Die Scheune und die Reifen waren nicht zu retten, sie brannten völlig ab.
Alarm im Landkreis Haßberge: Die Scheune und die Reifen waren nicht zu retten, sie brannten völlig ab.  © News5

Das verheerende Feuer brach am frühen Freitagmorgen in Ebern-Eyrichshofen im Landkreis Haßberge aus, wie die Polizei in Unterfranken mitteilte.

Demnach wurde der Alarm gegen 4 Uhr ausgelöst. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften rückte in der Folge aus, doch die Scheune war nicht mehr zu retten.

Das Gebäude und die darin gelegenen Reifen "brannten vollkommen ab", erklärte ein Sprecher.

"Nach dem derzeitigen Sachstand wurde niemand verletzt", hieß es weiter. Der entstandene Sachschaden werde insgesamt auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

Nur verkohlte Trümmer blieben von der Scheune in Ebern-Eyrichshofen übrig.
Nur verkohlte Trümmer blieben von der Scheune in Ebern-Eyrichshofen übrig.  © News5

Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Scheunenbrand in Unterfranken übernommen.

