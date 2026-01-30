Schaden ist immens: Scheune mit Tausenden Reifen geht in Flammen auf

Landkreis Haßberge/Ebern - Eine Scheune mit rund 4000 Reifen darin wurde bei einem Brand vernichtet: Der Sachschaden ist beträchtlich, die Kriminalpolizei ermittelt!

Alarm im Landkreis Haßberge: Die Scheune und die Reifen waren nicht zu retten, sie brannten völlig ab. © News5

Das verheerende Feuer brach am frühen Freitagmorgen in Ebern-Eyrichshofen im Landkreis Haßberge aus, wie die Polizei in Unterfranken mitteilte.

Demnach wurde der Alarm gegen 4 Uhr ausgelöst. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften rückte in der Folge aus, doch die Scheune war nicht mehr zu retten.

Das Gebäude und die darin gelegenen Reifen "brannten vollkommen ab", erklärte ein Sprecher.

"Nach dem derzeitigen Sachstand wurde niemand verletzt", hieß es weiter. Der entstandene Sachschaden werde insgesamt auf etwa 500.000 Euro geschätzt.