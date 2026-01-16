Feuer zerstört Wohnung: 84-Jährige im Krankenhaus

Fürstenwalde - Eine 84-Jährige ist nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) zur ärztlichen Kontrolle ins Krankenhaus gebracht worden.

Das Gebäude musste nach dem Brand komplett evakuiert werden. © BLP / Sappeck

Das teilte die Polizei mit. Die Feuerwehrleitstelle hatte in der Nacht zu Freitag zunächst von zwei Personen gesprochen, die ins Krankenhaus kamen.

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Donnerstagabend im vierten Stockwerk eines Hauses in der Trebuser Straße aus.

Durch den entstandenen Rauch kam die 84-Jährige nicht aus ihrer Wohnung über der Brandwohnung, wie die Polizei mitteilte. Demnach holten Einsatzkräfte die Frau aus ihrer Wohnung.

Das Gebäude wurde evakuiert, darunter auch die 49 Jahre alte Mieterin der Brandwohnung. Diese ist vorerst nicht bewohnbar. Durch die Löscharbeiten wurden nach Polizeiangaben zudem weitere Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen.