06.09.2024 12:59 1.596 Feueralarm! Ein Verletzter nach Wohnungsbrand

Von Sarah Fuchs

Wilkau-Haßlau - Am gestrigen Donnerstagabend brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Wilkau-Haßlau (Landkreis Zwickau). Große Flammen stiegen aus der Wohnung im ersten Stock. © Freiwillige Feuerwehr Wilkau-Haßlau Gegen 23.40 Uhr wurde die Feuerwehr in den Albert-Schweitzer-Ring gerufen. Dort war das Feuer im ersten Stock des Wohnhauses ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mieter verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. "Die anderen blieben glücklicherweise unverletzt, konnten aber nicht zurück in die Wohnung", hieß es weiter. Sie kamen bei Verwandten oder Freunden unter. Die Brandwohnung sowie weitere Wohnungen waren nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. © Mike Müller Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandursachenermittler war ebenfalls vor Ort. Zur entstandenen Sachschadenshöhe liegen aktuell noch keine Informationen vor.

Titelfoto: Bildmontage: Freiwillige Feuerwehr Wilkau-Haßlau, Mike Müller