13.09.2024 21:50 1.648 Feueralarm im Vogtland: Restaurant evakuiert

In Plauen brannte es am heutigen Freitagabend in einem griechischen Restaurant. Die Gaststätte musste evakuiert werden.

Von Sarah Fuchs

Plauen - Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am heutigen Freitagabend in Plauen (Vogtland). Feuerwehreinsatz bei einsetzendem Starkregen. © Sebastian Höfer Am Rande des Stadtfestes "Plauener Herbst" wurden die Feuerwehrleute in die Herrenstraße in der Altstadt gerufen. Ersten Informationen zufolge brannte es dort offenbar im Keller der griechischen Gaststätte Sytaki. Das Restaurant wurde evakuiert. Wie viele Personen durch das Feuer verletzt wurden, ist aktuell noch nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilte, dauert der Einsatz aktuell noch an. Informationen zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden liegen daher bisher nicht vor.

Titelfoto: Sebastian Höfer