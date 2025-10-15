Feueralarm in Regensburg: Drei Verletzte nach Maschinenbrand

Regensburg - Am frühen Mittwochmorgen, um 4 Uhr, brach in einer Industriehalle in der Oberpfalz ein Feuer aus. Die Ursache ist bisher noch unklar.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Drei Menschen sind durch einen Brand in einer Regensburger Industriehalle in der Glasfaserstraße verletzt worden – darunter auch ein Feuerwehrmann.

Ein Mitarbeiter habe bei seinem Arbeitsbeginn am frühen Morgen eine brennende Maschine entdeckt, teilte die Feuerwehr mit.

Daraufhin habe er den Notruf gewählt. Eine giftige Rauchwolke habe es laut Feuerwehraussagen nicht gegeben.