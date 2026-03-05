Feueralarm in Solinger Sportpark: Mutiger Mitarbeiter löscht Flammen auf eigene Faust

Solingen - Nach einem Feuer im Sportpark an der Straße Landwehr in Solingen-Aufderhöhe musste eine Person mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Sportpark in Solingen-Aufderhöhe wird aktuell für die Trendsportart "Pickleball" umgebaut. © Tim Oelbermann

Gegen 19.30 Uhr am Mittwochabend wurden die Brandbekämpfer zu der Sportanlage, auf der aktuell umfangreiche Baumaßnahmen stattfinden, gerufen, nachdem sich ein Lüfter durch einen technischen Defekt entzündet hatte.

Noch vor der Ankunft der Kameradinnen und Kameraden hatte sich ein Mitarbeiter aber ein Herz gefasst und die Flammen mithilfe eines Feuerlöschers erfolgreich bekämpfen können. Dabei habe er allerdings eine Rauchgasintoxination erlitten, weshalb er von Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden musste.

"Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Brand gelöscht", bestätigen die Einsatzkräfte am Donnerstag. Man habe vor Ort daher lediglich einen Trupp unter Atemschutz eingesetzt, um den Lüfter zu kühlen.