Brand-Serie in Glauchau setzt sich fort: Carport abgefackelt, 30.000 Euro Schaden
Glauchau - In Glauchau (Landkreis Zwickau) hat es in der Nacht zu Donnerstag schon wieder gebrannt.
Kurz vor Mitternacht wurden die Einsatzkräfte in die Alte Jerisauer Straße alarmiert.
Dort stand ein Carport in Flammen. Darunter befand sich noch eine Outdoor-Küche, außerdem war auf dem Dach eine Photovoltaikanlage angebracht. Alles wurde durch das Feuer zerstört, es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.
Verletzt wurde niemand.
Brandursachenermittler waren bereits in der Nacht und auch am Donnerstag im Einsatz, die Untersuchungen zur Brandursache laufen.
In den vergangenen Wochen kam es in Jerisau/Lipprandis mehrfach zu Feuerwehreinsätzen. Erst am Wochenende brannte es an zwei Stellen. Am Sonntagmorgen stand am Eschenweg ein Holzstapel samt Abdeckplane in Flammen, in der Nacht zum Montag geriet an der Waldenburger Straße ein Haufen Reisig in Brand.
Die Polizei sucht Zeugen zu den Bränden, das Revier in Glauchau nimmt unter der Telefonnummer 03763/640 Hinweise entgegen.
Titelfoto: Andreas Kretschel