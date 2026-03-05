Brand-Serie in Glauchau setzt sich fort: Carport abgefackelt, 30.000 Euro Schaden

Glauchau - In Glauchau (Landkreis Zwickau ) hat es in der Nacht zu Donnerstag schon wieder gebrannt.

Der Carport fackelte komplett ab, es entstand hoher Sachschaden. © Andreas Kretschel

Kurz vor Mitternacht wurden die Einsatzkräfte in die Alte Jerisauer Straße alarmiert.

Dort stand ein Carport in Flammen. Darunter befand sich noch eine Outdoor-Küche, außerdem war auf dem Dach eine Photovoltaikanlage angebracht. Alles wurde durch das Feuer zerstört, es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Verletzt wurde niemand.

Brandursachenermittler waren bereits in der Nacht und auch am Donnerstag im Einsatz, die Untersuchungen zur Brandursache laufen.