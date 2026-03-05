Kohlendioxid-Alarm im Kurzentrum! Zwei Menschen bewusstlos

Horn-Bad Meinberg - Aus dem Boden austretendes natürliches Kohlendioxid hat im Kurzentrum von Horn-Bad Meinberg in Nordrhein-Westfalen mehrere Menschen in Gefahr gebracht. Es gibt fünf Verletzte, wie die Feuerwehr mitteilte.

Einsatzkräfte in der Nähe des Kurgastzentrums von Horn-Bad Meinberg, wo aus noch ungeklärter Ursache natürliches Kohlendioxid aus dem Boden strömt. © Jan Strüßmann/Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg/dpa

Als die Feuerwehr eintraf, fanden die Einsatzkräfte demnach zwei bewusstlose Menschen im Foyer: Eine Reinigungskraft war von ihrem Mann bewusstlos im Keller gefunden und aus der Gefahrenzone gebracht worden. Ihr Ehemann war anschließend selbst bewusstlos geworden. Kohlendioxid verdrängt in hoher Konzentration den Sauerstoff in der Luft, was zum Ersticken führen kann.

Nach einer ersten medizinischen Behandlung seien beide noch im Rettungswagen wieder ansprechbar gewesen, sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Horn-Bad Meinberg. Das Ehepaar kam in ein Krankenhaus. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Zuvor hatte die "Lippische Landes-Zeitung" über den Einsatz berichtet.

Die Kurstadt liegt über einer besonderen geologischen Formation, die viel Kohlendioxid enthält.

Im aktuellen Fall war das Gas nach Angaben des Feuerwehrsprechers aus einer sogenannten Mofette ausgetreten, einer natürlichen Austrittsstelle für CO2. Sie befinde sich in der Nähe des Kurzentrums. Am Vortag habe es Wartungsarbeiten an der Mofette gegeben. Dabei sei ein Deckel entfernt worden.