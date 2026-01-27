Feuerdrama im Schweinestall: Hunderte Tiere sterben bei Großbrand

Riedstadt - Qualvoller Tod! In einem Schweinemastbetrieb im südhessischen Riedstadt-Wolfskehlen ist es am Montagabend zu einem verheerenden Brand gekommen. In dem betroffenen Stallgebäude befanden sich rund 900 Schweine.

Die Feuerwehrkräfte versuchten unter anderem über das Dach des Stallgebäudes, das Feuer zu löschen. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, seien nach ersten Schätzungen etwa 500 Tiere durch das Feuer verendet. Zudem entstand an dem Stallgebäude hoher Sachschaden.

Demnach brach der Brand gegen 20 Uhr aus. Die Feuerwehren aus Riedstadt und Griesheim rückten mit einem Großaufgebot an.

Insgesamt waren 37 Fahrzeuge und 108 Einsatzkräfte vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile zu verhindern.

Auch Mitarbeiter des Veterinäramtes des Kreises Groß-Gerau waren im Einsatz und kümmerten sich um die Situation vor Ort.