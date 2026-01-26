Sechsstelliger Schaden! Hinterhaus-Brand greift auf Dachstuhl über
Wittenberg - Die Feuerwehr musste am frühen Sonntagmorgen zu einem Gebäudebrand in den Wittenberger Ortsteil Kropstädt ausrücken.
Nach Angaben der Polizei wurden die Behörden gegen 1 Uhr zu dem Hinterhaus auf einem Grundstück gerufen, das beim Eintreffen der Kräfte bereits in Vollbrand stand.
Ein Zeuge hatte bemerkt, dass die Flammen bereits auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses übergegriffen hatten. Glücklicherweise ist dieses aufgrund von Sanierungsarbeiten aktuell unbewohnt, sodass niemand verletzt wurde.
Unter schwerem Atemschutz gingen die Trupps gegen die Flammen vor. Nachdem das Objekt ausgelüftet worden war, konnten sie wieder abrücken.
Der vorläufig geschätzte Sachschaden beträgt laut einem Sprecher circa 200.000 Euro.
Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur aktuell noch unklaren Ursache laufen noch.
Titelfoto: Montage Feuerwehr Lutherstadt Wittenberg