Sechsstelliger Schaden! Hinterhaus-Brand greift auf Dachstuhl über

Wittenberg - Die Feuerwehr musste am frühen Sonntagmorgen zu einem Gebäudebrand in den Wittenberger Ortsteil Kropstädt ausrücken.

Die Flammen waren schon bei der Anfahrt sichtbar. © Feuerwehr Lutherstadt Wittenberg

Nach Angaben der Polizei wurden die Behörden gegen 1 Uhr zu dem Hinterhaus auf einem Grundstück gerufen, das beim Eintreffen der Kräfte bereits in Vollbrand stand.

Ein Zeuge hatte bemerkt, dass die Flammen bereits auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses übergegriffen hatten. Glücklicherweise ist dieses aufgrund von Sanierungsarbeiten aktuell unbewohnt, sodass niemand verletzt wurde.

Unter schwerem Atemschutz gingen die Trupps gegen die Flammen vor. Nachdem das Objekt ausgelüftet worden war, konnten sie wieder abrücken.