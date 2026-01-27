Wohnhaus brennt lichterloh: Feuerwehr kämpft stundenlang gegen die Flammen

Görisried - Am Dienstag heulten gegen 1.30 Uhr die Sirenen im Landkreis Ostallgäu auf. Eine Garage fing plötzlich Feuer und die Flammen griffen bereits auf das anliegende Wohnhaus über.

Die Garage brannte völlig aus. © Markus Dorer / EinsatzReport24

Doch als die ersten Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr eintrafen, stand die Garage bereits in Vollbrand und die Flammen hatten den Dachstuhl erreicht.

Trotz aller Bemühungen entzündete sich auch das Wohnhaus und brannte nach kurzer Zeit lichterloh.

Nach Angaben der Polizei erlitten zwei der insgesamt vier Bewohner leichte Rauchverletzungen und mussten medizinisch versorgt werden.

Das Wohnhaus wurde durch die Flammen so stark beschädigt, dass es derzeit nicht mehr bewohnbar ist.