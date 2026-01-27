Wohnhaus brennt lichterloh: Feuerwehr kämpft stundenlang gegen die Flammen

Am Dienstag heulten gegen 1.30 Uhr die Sirenen im Landkreis Ostallgäu auf: Eine Garage fing plötzlich Feuer und entzündete das Wohnhaus.

Von Paulina Sternsdorf

Görisried - Am Dienstag heulten gegen 1.30 Uhr die Sirenen im Landkreis Ostallgäu auf. Eine Garage fing plötzlich Feuer und die Flammen griffen bereits auf das anliegende Wohnhaus über.

Die Garage brannte völlig aus.
Doch als die ersten Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr eintrafen, stand die Garage bereits in Vollbrand und die Flammen hatten den Dachstuhl erreicht.

Trotz aller Bemühungen entzündete sich auch das Wohnhaus und brannte nach kurzer Zeit lichterloh.

Nach Angaben der Polizei erlitten zwei der insgesamt vier Bewohner leichte Rauchverletzungen und mussten medizinisch versorgt werden.

Das Wohnhaus wurde durch die Flammen so stark beschädigt, dass es derzeit nicht mehr bewohnbar ist.

Stundenlang kämpften Einsatzkräfte gegen die Flammen.
Auch der Dachstuhl wurde durch das Feuer zerstört.
Auch in den Morgenstunden war für die Feuerwehr noch kein Ende des Einsatzes in Sicht: Die Einsatzkräfte kämpften weiter gegen verbliebene Glutnester, um ein erneutes Aufflammen des Feuers zu verhindern.

